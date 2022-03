Laura Dijkema na vertrek uit Rusland terug naar Italië

VOLLEYBAL - Volleybalster Laura Dijkema uit Beilen gaat weer in Italië aan de slag. De 32-jarige spelverdeelster van Oranje verliet begin deze maand haar Russische club Leningradka uit Sint-Petersburg vanwege de inval van Russische militairen in Oekraïne. Dijkema keerde na een lange reis terug in Nederland en heeft nu voor de rest van het seizoen onderdak gevonden bij de Italiaanse volleybalclub Busto Arsizio.

De ploeg uit Noord-Italië had vanwege blessures binnen de selectie dringend een nieuwe spelverdeler nodig. Busto Arsizio, dat op de vijfde plek staat in de Italiaanse competitie, vond die in Dijkema. De Drentse speelde eerder al enkele jaren in Italië, bij Novara en Florence, en in Turkije en Duitsland.