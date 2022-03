FC Emmen-speler Araujo besmet met corona en mist cruciaal WK-kwalificatieduel

VOETBAL - Een enorme domper voor FC Emmen-verdediger Miguel Araujo. De Peruaans international is drie dagen voor het cruciale WK-kwalificatieduel tegen Uruguay positief getest op corona. Daardoor zit hij nu in quarantaine in Lima en reist hij niet mee met de selectie naar Montevideo.

In Montevideo wordt in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd: 00.30 uur) de 17e van in totaal 18 poulewedstrijden gespeeld. Uruguay is de huidige nummer 4 in de poule, Peru staat 5e. Verschil tussen beide landen is slechts één punt.