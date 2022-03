HZVV buigt het helemaal om in Sneek, Noordscheschut weer ten onder

VOETBAL - In de hoodfklasse B deed HZVV, net als afgelopen zaterdag, goede zaken in de strijd tegen degradatie. Na de 2-1 thuiszege op NSC Nijkerk wonnen de Hoogeveners vanavond in Sneek met 2-3 van ONS.

Zaterdag was Alex Zomer de gevierde man, ditmaal ging die eer naar Walter Dias Nzasi. Hij scoorde in de tweede minuut van de blessuretijd de winnende treffer. Kort daarvoor scoorde Zomer trouwens wel koppend de 2-2.

Het was het geweldige slotakkoord van HZVV in een wedstrijd die - over negentig minuten gezien - misschien wel geen winnaar verdiende. De thuisclub kwam al snel op voorsprong. Al na vijf minuten belandde een poging van ONS-speler Steyn Potma via een HZVV-been achter keeper Rodney Rosink: 1-0. De gelijkmaker van Noah ten Brinke halverwege de eerste helft was verdiend, want voor die treffer liet HZVV al meerdere kansen onbenut. Via Dias Nzasi dacht HZVV te kunnen gaan rusten met een voorsprong, maar de goal werd afgekeurd.

Na rust waren de eerste kansen voor de thuisclub en na een kwartier viel dan ook de niet onverdiende 2-1. Gerben Visser was de doelpuntenmaker. In het laatste kwartier ging HZVV alles of niets spelen en werd verdediger Alex Zomer als extra spits geposteerd. Het leverde het maximale resultaat op, want via Zomer en Dias Nzasi gingen de drie punten mee naar Hoogeveen.

Noordscheschut verliest bij Flevo Boys

De hekkensluiter in de hoofdklasse B, Noordscheschut, hield één helft prima stand in Emmeloord tegen hoogvlieger Flevo Boys. Maar nadat de thuisclub direct na rust via Yume Ramos scoorde bleek de Drentse club niet bij machte het tij te keren. Uiteindelijk werd het nog 2-0 door opnieuw Yume Ramos.

Door de nederlaag blijven de mannen van Marc van Meel zestiende met hebben 8 punten uit 18 duels. Om een nacompetitieplek te bemachtigen zal Noordscheschut twee plekken moeten stijgen. Het gat naar die 14e plek is zeven punten.