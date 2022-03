Ronkes kopt De Weide naar belangrijke zege, SC Elim onderuit tegen Gorecht

VOETBAL - In de strijd tegen degradatie uit de 2e klasse J in het zaterdagvoetbal deed De Weide goede zaken. De Hoogeveense formatie won op eigen veld met 1-0 van Drenthina. Milan Ronkes werd in blessuretijd de matchwinner door een voorzet van Tim Mulder binnen te koppen.

Door de zege gaat De Weide over FC Meppel heen in de stand van de 2e klasse J. NEC Delfzijl blijft hekkensluiter met 5 punten uit 14 wedstrijden. Daarboven staat FC Meppel met 12 uit 14. en De Weide heeft nu 13 uit 14. In deze klasse degradeert de nummer laatst en spelen de clubs die op plekken 12 en 13 eindigen nacompetitievoetbal. Op dit moment zijn dat dus Meppel en De Weide, maar het gat naar de veilige 11e plaats is maar twee punten.