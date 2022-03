CSVC kansloos onderuit, Everts schiet koploper MSC laat langs VCG

VOETBAL - In de 3e klasse D leed CSVC een duidelijke nederlaag in en tegen Avereest. De oranjehemden gingen met 4-1 onderuit. Na het ontslag van trainer Nico Kats won de formatie uit Coevorden nog wel van hekkensluiter Fit Boys, maar daarna ging het twee keer onderuit.

Afgelopen zaterdag verloor CSVC met 3-1 van Hoogeveen en gisteravond dus van Avereest. Dankzij een eigen treffer, ruim twintig minuten voor tijd, mocht de Drentse club nog even hopen op een puntje. Maar het bleef bij hopen, want zes minuten na de aansluitingstreffer bracht Avereest de marge weer op twee doelpunten.

Door de nederlaag staat CSVC nog altijd op een nacompetitieplek met 5 punten uit 14 duels. Het gat naar de veilige elfde plaats, waar BSVV staat, is zeven punten. Alleen de nummer laatst degradeert uit deze 3e klasse D. Op dit moment is dat Fit Boys, met 2 uit 14. Ook SVN'69 behoort tot de kanshebbers voor directe degradatie met 3 uit 14.

In de 5e klasse G bleef MSC koploper door een 2-3 zege bij VCG in Geesbrug. Pas vijf minuten voor tijd scoorden de Meppelers de winnende: Dave Everts werd de matchwinner.

Jort Veeloo zette de bezoekers al vlot op 0-1, maar VCG boog die achterstand razendsnel om in een voorsprong door treffers van Enrico Schonewille en Joey Kikkert. Luc van der Logt zorgde, nog binnen het half uur, voor de 2-2. Een zeer doelpuntrijke avond leek in de maak, maar dat bleek niet het geval. Ineens wisten beide ploegen het net niet meer te vinden, tot vier minuten voor tijd dus.

MSC behoudt dus de koppositie en heeft nu 30 punten uit 12 duels. Nagele, dat won van Steenwijker Boys (3-0), staat tweede op twee punten van de Meppelers. Toch is Steenwijker Boys nog niet uitgeschakeld in de titelrace, want net als Alcides heeft die club 25 punten uit 12 duels.