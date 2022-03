Goede generale Hoogeveen: Emmen dieper in degradatiezorgen

VOETBAL - Hoogeveen kende een goede generale voor de topper van aanstaande zondag tegen Be Quick 1887. De ploeg van trainer Nico Haak won het inhaalduel in de zondag hoofdklasse A met 3-0 bij de amateurs van Emmen. De ploeg van trainer Kevin Waalderbos houdt degradatiezorgen.

Tien minuten later had Emmen pech. Een schot van Driess-Jan Bal spatte uiteen op de lat. Aan de andere kant was Belteau dichtbij de 0-2.

De tweede helft was minder sprankelend dan de eerste. Na ruim een uur spelen bepaalde Screever, uit een prachtige vrije trap, de eindstand op 0-3. Kjelt Engbers zag zijn strafschop gestopt worden door Mendes, maar de overwinning van Hoogeveen kwam geen moment in gevaar.

Zondag speelt Hoogeveen de topper tegen de nummer twee, Be Quick 1887 in Haren. Een samenvatting van deze wedstrijd is te zien in Onze Club. Emmen ontvangt diezelfde middag Alcides uit Meppel.