Puck Kromkamp heeft zinnen op EK Endurance gezet

PAARDENSPORT - Ze wist in 2021 al een internationale endurancewedstrijd te winnen, reed enkele weken geleden in Dubai en binnenkort hoopt de pas 14-jarige Puck Kromkamp uit Hooghalen zich voor het EK Endurance in Barcelona te plaatsen.

"Dat het zo snel gaat had ik helemaal niet verwacht", geeft de moeder van Puck, Lara Quist, meteen toe. Sinds enkele jaren doet haar dochter aan endurance en het talent van Puck is groot.

Welzijn van het paard

Bij endurance leggen paard en rijder lange afstanden van soms wel 120 kilometer af. "Tussendoor wordt het paard goed gecontroleerd of het weer klaar om te gaan is", legt Puck uit. "Het welzijn van het paard is heel belangrijk."

Het team om Puck heen zorgt voor genoeg vocht en voer voor het paard. Hoe komt Puck al zo jong zo goed? "Haar vader is een harddraver en ik houd me bezig met zadels en biomechanica", legt Quist uit. Puck zelf: "Ik geef niet snel op, voel het paard goed aan en houd wel van een beetje pit."

Vorig jaar wist ze als 13-jarige een grote wedstrijd in België te winnen. "Haar eerste keer internationaal", aldus Quist. "Daardoor viel ze op bij de bondscoach."

Uitnodiging van Arabieren

In de zomer in de Ardennen bij alle andere grote endurancetalenten. Vorige maand stapte Puck opeens in het vliegtuig naar Dubai. "Daar heb ik een wedstrijd van 120 kilometer in de woestijn gereden", glundert de tiener. Op uitnodiging van de fanatieke Arabieren. "Bizar! De droom van ieder paardenmeisje", vertelt trainingsmaatje Erin Bouwman.