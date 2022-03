Rijdt Nina Pothof volgend seizoen in het voorprogramma van Max Verstappen?

Financiën

Sinds drie maanden heeft Pothof pas haar rijbewijs. Buiten haar opleiding tot onderwijsassistente en heel wat uurtjes cardio en kracht in de sportschool is ze nu ook pakketbezorger. Want haar grootste zorgen in de sport zitten in de financiën.

"Alle kleine beetjes helpen", lacht Pothof. "Als gezin hebben we het zeker niet slecht. Maar in de sport staan we onderaan qua budget. Dat is soms best lastig. Zeker ook omdat je als meisje vaak het vooroordeel krijgt dat je niet kan rijden. Dat maakt het helemaal lastig. Maar ik moet ook m'n weg tussen al die jongens door slaan. Het is net zo lastig voor mij als voor hen om aan sponsors te komen."

Koningsklasse karts

Pothof heeft de afgelopen twee seizoenen in de PTC-Cup gereden. Een betaalbare klasse voor Peugeot, Toyota en Citroën. Vorig seizoen eindigde ze daar als tweede tussen de mannen. Komend weekend maakt ze haar debuut in de koningsklasse van de kart-competitie. Een fysieke uitdaging omdat ze in een handgeschakelde kart rijdt met heel wat paardenkrachten aan boord.

24 uur van Zolder