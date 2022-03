Sensatie in Gasselte: GKC buigt 2-5 achterstand om in 8-6 zege

VOETBAL - Een bizar duel vanavond in de 5e klasse D van het zondagvoetbal. GKC won in Gasselte de inhaalwedstrijd van JVV uit Jipsingboertange met 8-6. Een korfbaluitslag die nog sensationeler wordt als je bedenkt dat de thuisclub bij rust met 2-5 achter stond.

"Het was een hele vreemde avond", aldus GKC-trainer Cees Huizing. "In de eerste helft komen ze vijf keer voor onze goal en schieten ze alles binnen. We verdedigden dramatisch, al kwamen we nog wel op een 1-0 voorsprong."

De tactische ingreep van de oefenmeester in de pauze resulteerde in een geweldige revival van de geelhemden. Huizing: "We zijn één-op-één gaan spelen en eigenlijk was het vanaf het fluitsignaal in de tweede helft een walk-over. Binnen twintig minuten was het gelijk en vervolgens liepen we ook nog eens razendsnel uit naar 7-5. In de slotminuten kwamen daar nog twee treffers bij. GKC scoorde de achtste, waarna het slotakkoord voor de gasten was: 8-6.

Doelpuntenmakers

Voor de thuisclub scoorden Patrick Zondag, Richard Wiering en Mika Lubbers twee keer. Ook Michael van het Hof en Grieto Korthuis wisten het net te vinden.

