HOC overleeft lastige avond in Sellingen

VOETBAL - In de 3e klasse C doet HOC na de 1-2 zege bij Sellingen vanavond weer helemaal mee in de strijd om de koppositie. De formatie van trainer Bas Nibbelke staat tweede en de achterstand op koploper koploper Musselkanaal is nog maar één punt, maar die club heeft wel een duel minder gespeeld.

Gert Middeljans zette de gasten op voorsprong, maar via Anne-Jan Dijkstra kwam de thuisclub verdiend op gelijke hoogte. Kort voor rust scoorde Frank Fokke de uiteindelijk winnende treffer. Het was voor de oud-speler van vv Emmen en Alcides zijn twaalfde treffer van het seizoen.

"In de tweede helft hebben we alleen maar tegengehouden", aldus Bas Nibbelke. Sellingen heeft echt een goede ploeg, maar we hebben echt geweldig verdedigd met z'n allen. En nu? Er staat nog maar één ploeg boven ons, maar de weg is nog lang. We zijn pas halverwege en we spelen nog tegen alle toppers, waaronder twee keer tegen Musselkanaal."