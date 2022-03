HOC overleeft lastige avond in Sellingen, Beilen na nederlaag hekkensluiter

VOETBAL - In de 3e klasse C doet HOC na de 1-2 zege bij Sellingen vanavond weer helemaal mee in de strijd om de koppositie. De formatie van trainer Bas Nibbelke staat tweede en de achterstand op koploper koploper Musselkanaal is nog maar één punt, maar die club heeft wel een duel minder gespeeld.

Gert Middeljans zette de gasten op voorsprong, maar via Anne-Jan Dijkstra kwam de thuisclub verdiend op gelijke hoogte. Kort voor rust scoorde Frank Fokke de uiteindelijk winnende treffer. Het was voor de oud-speler van vv Emmen en Alcides zijn twaalfde treffer van het seizoen.

'Het was tegenhouden geblazen'

"In de tweede helft hebben we alleen maar tegengehouden", aldus Bas Nibbelke. Sellingen heeft echt een goede ploeg, maar we hebben echt geweldig verdedigd met z'n allen. En nu? Er staat nog maar één ploeg boven ons, maar de weg is nog lang. We zijn pas halverwege en we spelen nog tegen alle toppers, waaronder twee keer tegen Musselkanaal."

Stand

Musselkanaal is dus koploper met 31 punten uit 12 duels. HOC staat tweede met 30 uit 13 en dan volgt Twedo met 28 uit 13.

2e klasse K: Beilen verliest bij hekkensluiter

Het kelderduel in de 2K tussen GAVC en Beilen eindigde gisteren in een pijnlijke 3-1 nederlaag voor de Drentse ploeg. Beilen keek al na een half uur tegen een 2-0 achterstand aan en een kwartier na rust scoorde de thuisclub de 3-0. Alwin Hendriks redde in de slotfase nog de eer voor de ploeg van trainer Erik de Jong.