bekijk hier het programma in het zaterdagvoetbal

Verder wordt het weer een interessante middag in de 2e klasse J, de klasse met de titelstrijd tussen DZOH en Gorecht. DZOH speelde drie keer achter elkaar gelijk en zal moeten winnen om achtervolger Gorecht voor te blijven. Dat moet dan gebeuren tegen het wisselvallige LTC.

En wat te denken van de degradatiestrijd in deze klasse? Alleen de nummer laatst degradeert en die club staat eigenlijk al wel vast, want alleen een wonder kan het vege lijf van NEC uit Delfzijl nog redden. Maar daarboven strijden vier Drentse clubs om de nacompetitie tegen degradatie te ontlopen: De Weide, Drenthina, Achilles 1894 en SC Elim.