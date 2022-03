DZOH pakt dankzij late gelijkmaker een punt tegen LTC maar is koploper af

VOETBAL - DZOH is niet meer de koploper in de zaterdag tweede klasse J. De formatie van trainer Bert Doldersum kwam op bezoek bij LTC in Assen niet verder dan 2-2. Nota bene linksback Tom Bosman redde het vege lijf van DZOH door in extremis de gelijkmaker tegen de touwen te koppen.

DZOH ging als een pijlsnelle intercity richting promotie en kampioenschap, maar de laatste weken zit er zand in de groengele motor. De equipe van trainer Bert Doldersum speelde de laatste drie wedstrijden met 1-1 gelijk en wist ternauwernood naaste belager, vv Gorecht, voor te blijven. Tot vandaag dus, na het vierde gelijkspel op rij.

LTC blijft ondanks het punt tegen de koploper vijfde op de ranglijst. De Assenaren presteerden de laatste weken wisselvallig, terwijl de groenwitte formatie toch twee topschutters uit de tweede klasse J in de gelederen heeft: Romano Djababoe en Richard Mulder (beide negen treffers). Desondanks werden de laatste twee wedstrijden met ruime cijfers verloren. Het leek er vandaag op dat de ploeg van Mike Kelly weer drie punten mocht bijschrijven, totdat Bosman dus opeens binnen knikte.

Flinke dosis strijdlust

Met een uitgekiemde tactiek en een flinke dosis strijdlust startte LTC verrassend sterk aan de wedstrijd. DZOH mocht de bal hebben, maar moest waakzaam zijn op de Asser counters. De verdedigers van DZOH hadden hun handen vol aan Imre de Jonge en Romano Djababoe. Bovendien was het veldspel van de koploper niet altijd even zuiver. Zo leidde het zelf door ogenschijnlijk simpel balverlies een aantal keer een gevaarlijke tegenstoot in.

Na ruim een kwartier spelen wist Marc Heerings zijn spits De Jonge te bedienen op randje zestien. Er werd hem vervolgens geen strobreed in de weg gelegd, waardoor hij de bal uiteindelijk simpel achter DZOH-doelman Diederik Bangma kon schuiven. Vlak voor rust had De Jonge de voorsprong moeten verdubbelen, maar daar stak Bangma eigenhandig een stokje voor. Aan de andere kant was rechtsback Marc Timmer nog dichtbij de gelijkmaker. Zijn schot werd over de lat getikt door LTC-keeper Jelle van der Veen.

Vogelvrije Djababoe

De eerste kans na rust was een grote voor Stefan Kuntz. Een strakke voorzet van rechtervleugelverdediger Sergio Danhof belandde op het hoofd van Kuntz, die hem kunstig richting het doel kopte. De lat lag echter in de weg. DZOH had over de gehele wedstrijd het veldoverwicht, maar tot echt grote kansen leidde dit niet.

Uiteindelijk kwam de koploper toch langszij. Twintig minuten voor tijd dook invaller Farid Boughaleb opeens op in de zestien meter. Hij knikte de bal vakkundig achter Van der Veen. Djababoe moest vervolgens aan de andere kant tweemaal scoren, maar liet dat na. Inmiddels was invaller Jeroen in het Veld in het veld gebracht. Hij legde de bal vanaf links panklaar op het hoofd van de vogelvrije Djababoe, die vernietigend binnen kopte: 2-1.

Bosman redt punt

Het allerlaatste moment van de wedstrijd was een hoekschop voor de gasten. Alles en iedereen ging mee naar voren. De corner was lang onderweg, werd opnieuw de vijf meter ingekopt door David Westera en uiteindelijk stond Bosman op de juiste plek om binnen te koppen en de eindstand te bepalen op 2-2. Tot grote opluchting van alles en iedereen aan de kant van DZOH.