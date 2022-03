Jeroen Veldmate: 'Alle signalen staan op groen'

Dat geldt zeker voor FC Emmen, aangezien voor de Drentse club allesbepalend is op welk niveau er volgend seizoen wordt geacteerd. Veel contractonderhandelingen zullen dan ook plaatsvinden nadat duidelijk is of Emmen promoveert of niet.

Maar belangrijker voor club en spelers is op dit moment het heilige doel, dat vorige week weer een flinke stap dichterbij kwam. "Ik heb er nooit omheen gedraaid", laat Veldmate weten. "Vanaf dag één was ons doel helder en natuurlijk wordt er - nu het dichterbij komt - meer over gesproken. Ook in de media. Maar voor mij verandert er niets. We moeten doen waar we het hele seizoen bezig mee zijn. Jullie hebben, in jullie programma's, ook vaak aangegeven dat we stabiel en volwassen zijn en dat moeten we ook in de laatste zeven wedstrijden laten zien."