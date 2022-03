Bekijk hier alle uitslagen in het zaterdagvoetbal

VOETBAL - Dit weekend staat er weer een complete competitieronde in het amateurvoetbal op het programma. Bekijk hier alle uitslagen van de Drentse ploegen in het zaterdagvoetbal.

In de derde divisie kwam ACV in eigen huis in actie tegen VVSB (1-1) en In de hoofdklasse B ontving HZVV De Dijk (2-1), terwijl Noordscheschut op bezoek ging bij Buitenpost en verloor.