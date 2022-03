Puntje voor ACV in moeizaam duel

De mannen van trainer Fred de Boer bezetten de elfde plaats in de Derde Divisie met nu 26 punten uit 20 duels. Het gat naar de gevarenzone, die begint bij plek 15 is gegroeid van zeven naar acht punten.

ACV, dat in de laatste drie duels zeven punten pakte, speelde een moeizaam duel. Zowel aan als zonder bal oogde het onzeker. In de 12e minuut sneed VVSB fraai door de defensie van de thuisclub. Raygivano Dompig leek zelf te scoren, maar zijn inzet belandde op de paal. Youssef Blel reageerde attent en kopte de bal alsnog tegen de touwen: 0-1. Het antwoord van ACV volgde snel. Freddy Quispel stuurde Pascal Huser de diepte in, die op zijn beurt een voorzet gaf op Mark Jagt. De rechteraanvaller kreeg echter geen ruimte voor een schot en had dus geen andere optie dan de bal terug te leggen. Met succes, want Huser schoot de bal via de binnenkant van de paal fraai binnen: 1-1-1.