Goed georganiseerd Noordscheschut verliest toch bij Buitenpost

VOETBAL - Noordscheschut is er niet in geslaagd om goed georganiseerd voetbal om te zetten in een overwinning tegen Buitenpost. Een ongelukkig eigen doelpunt van Robin Sikken leidde een 2-0 nederlaag in. Daardoor blijft de ploeg van Marc van Meel laatste in de Hoofdklasse B met nog altijd zes punten achterstand op NSC.

Buitenpost is een solide middenmoter in de Hoofdklasse B van het zaterdagvoetbal, maar in de eerste helft, en ook een groot deel van de tweede helft leek er van kwaliteitsverschil geen sprake. Nick Koster kreeg zelfs een grote kans om Noordscheschut op voorsprong te zetten, maar zijn inzet wist het net niet te vinden. Ook Danny Kiekebelt draaide een keer goed weg voor het doel van Buitenpost, maar schoot vervolgens net over.

Ongelukkig

Ook na de rust zette Noordscheschut druk op de thuisploeg, maar een betwistbare corner voor Buitenpost deed de rollen omkeren. Noordscheschut-verdediger Robin Sikken werkte de bal volkomen verkeerd weg en passeerde zijn eigen keeper. Tien minuten later viel ook de 2-0 binnen nadat Kiekebelt de bal op de rand van de zestien verspeelde en die fout niet kon herstellen. Noordscheschut probeerde nog te redden wat er te redden viel, maar een aansluitingstreffer bleef uit.

Organisatie

"Er had vandaag veel meer in gezeten", geeft trainer Marc van Meel toe. "De organisatie van de ploeg stond ook vandaag weer goed en in het begin van de tweede helft speelden we echt heel sterk. Het is heel jammer dat we dan zo ongelukkig op achterstand komen, terwijl we in de 1e helft bij meerdere corners prima verdedigd hebben. Daarna gaan we met heel veel risico spelen, maar zonder succes."