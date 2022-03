Tommie Falke loopt met Sporting Pelt finale BENE-league mis

HANDBAL - Tommie Falke is er met zijn Belgische ploeg Sporting Pelt niet in geslaagd de finale van de BENE-League te halen. In de halve finale tegen Achilles Bocholt ging Pelt met 29-24 onderuit.

Emmenaar Falke is bezig met zijn tweede seizoen bij Sporting Pelt en gaf voor dit finaleweekend aan goede hoop te hebben om te strijden voor de titel. Achilles Bocholt ging echter als nummer één van de reguliere competitie als favoriet van start, waar Pelt zich als vierde wist te plaatsen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat Bocholt vanaf het eerste moment de wedstrijd in handen nam.

In de rust stond het scorebord op 14-11 in het voordeel van Bocholt, maar Pelt kwam beter uit de kleedkamer. Het was Falke zelf die bij een stand van 14-14 de gelijkmaker binnen gooide. Een tussensprint van Bocholt zorgde ervoor dat de voorsprong hersteld werd en die werd dit keer niet meer weggegeven. Na het laatste fluitsignaal was 29-24 de eindstand.