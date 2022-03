Elim drukt Achilles 1894 verder in het nauw, CSVC wint van SVN'69

VOETBAL - SC Elim heeft in de 2e klasse J een forse tik uitgedeeld aan Achilles 1894 door de Assenaren met 3-1 te verslaan. Daarmee lijkt de ploeg van Erwin Sikkes afstand te nemen van de gevarenzone om degradatie. Achilles 1894 raakt juist verder verstrikt in deze strijd. Ook in de 3e klasse D werd gestreden om 'erin te blijven.' CSVC uit Coevorden versloeg SVN'69 eveneens met 3-1.

Voor Onze Club waren we vandaag present bij de kelderkraker tussen FC Meppel en De Weide, maar de strijd tussen SC Elim en Achilles 1894 was misschien net zo belangrijk in die strijd. Eén ploeg degradeert direct, (dat lijkt NEC Delfzijl te gaan worden) twee anderen gaan de nacompetitie in. Achilles 1894 staat na vandaag nog net boven de streep, maar zag het verschil met De Weide en Meppel wel slinken.

De eerste helft werd niet gescoord, maar in het laatste kwartier barste de wedstrijd op het veld van Elim echt open. De thuisploeg scoorde binnen een kwartier drie keer. De eerste twee kwamen op de naam van Justin Benjamins en de derde goal kwam op naam van Daimen Diphoorn. In de ultieme slotfase maakte Achilles nog wel de eretreffer, maar alle drie belangrijke punten bleven in Elim.

Elim staat nu één plaats boven Achilles 1894, maar heeft wel 18 punten uit 15 wedstrijden, waar Achilles er 15 heeft. Wel hebben de Assenaren een wedstrijd minder gespeeld. De Weide volgt met 14 punten en FC Meppel is voorlaatste met 13 punten. De verschillen blijven dus onverminderd klein, zeker na het gelijkspel tussen Meppel en De Weide.

CSVC laat SVN'69 achter

In de 3e klasse D hebben CSVC uit Coevorden en SVN'69 uit Nijeveen beide moeite om indruk te maken. CSVC staat twaalfde en SVN'69 dertiende. Het gat met de nummer 11 is al vier punten. Alleen Fit Boys heeft minder gescoord. Vandaag stonden beide ploegen tegenover elkaar in de ultieme kans om punten te pakken. Daarbij liet CSVC toch zien over de beste papieren te hebben.

Alle doelpunten van de thuisploeg vielen al in de eerste helft van de wedstrijd, waarbij Ruben Meijer zich met twee goals opwierp tot man of the match. Ook Hilko Koster pikte in de 45e minuut nog een treffer mee. SVN'69 moest lang wachten op een treffer, maar mocht vijf minuten voor tijd toch nog een keer juichen. Meer dan dat zat er ook niet in.