Sudosa-Desto verslaat ook laagvlieger VC Zwolle

De eerste set was in 21-25 gelijk voor Assenaren en ook de tweede set werd in 20-25 gewonnen. Alhoewel de derde set verloren ging in 25-21 werd dit snel recht gezet in de vierde en beslissende set. Daarin ging de winst in 21-25 opnieuw naar Sudosa-Desto, waarmee de drie punten veilig gesteld werden.