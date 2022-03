Nieuwe nederlaag voor Olhaco tegen middenmoter Madjoe

Olhaco kende een goede begin in Enkhuizen waarbij de eerste set nog in 21-25 werd gewonnen. Daarna ging het echter helemaal de verkeerde kant op voor de ploeg van Menno Volkerink. De tweede set ging in 25-16 verloren.

De derde set was meer in evenwicht, maar opnieuw moesten de Hoogeveners in 25-22 het hoofd buigen. In de laatste set was de weerstand gebroken en werd Olhaco in 25-15 weggespeeld.