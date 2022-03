Geen play-offs voor DOS'46: 'De pijp was leeg'

KORFBAL - DOS'46 is er niet in geslaagd de play-offs van de Korfbal League te bereiken. Ik Gorredijk gingen de Nijeveners met 28-19 onderuit tegen LDODK. De Friese formatie van Gerald Aukes had ook nog een kans om bij de beste vier te eindigen, maar omdat KZ won van DVO is ook LDODK klaar.

PKC, Fortuna, DVO en KZ gaan dus uitvechten wie dit seizoen landskampioen wordt. Dalto, Oost Arnhem en TOP zijn gedegradeerd en komen volgend jaar uit in de nieuw te vormen tussenklasse (boven de hoofdklasse).

Turbulent zaalseizoen ten einde

Door de knappe 20-22 zege van DOS'46 afgelopen dinsdag bij KZ in Koog aan de Zaan had DOS'46 vanavond aan een overwinning voldoende om een turbulent seizoen toch nog af te sluiten met minimaal een plek in de play-offs. Maar het bleef dus bij een droom, want LDODK was vanaf minuut één de bovenliggende partij. "De pijp was leeg", aldus Max DOS'46-speler Malestein na afloop.

DOS'46 kwam via Christian Dekkers nog wel op 0-1, maar dat was ook de enige keer dat de gasten op voorsprong stonden. LDODK nam het heft stevig in handen en via 6-3, 9-6 en 14-8 was het bij rust 16-11.

Zonder Vrieswijk

Interim-coach Herman van Gunst deed wat hij kon, wisselde veelvuldig, maar gaf na afloop toe dat het geloof al vrij snel verdween. "We waren in de dekking niet sterk, maar ook aanvallend niet bij machte om het LDODK moeilijk te maken. De wedstrijd van dinsdag speelde ons nog wel parten." Bovendien moest DOS'46 het stellen zonder de sterke man onder de korf, Pascal Vrieswijk. Hij ontbrak wegens Corona. "Maar dat gebruik ik niet als een excuus", aldus Van Gunst.

Malestein

"Bij rust was het verschil vijf. Ik had nog de hoop dat we het verschil direct na rust naar drie of twee konden brengen, maar dat lukte niet", vervolgde de trainer/coach. Max Malestein, dinsdag nog de grote man in Koog aan de Zaan, scoorde nog wel de 16-12, maar LDODK reageerde meteen. Dankzij de sterk spelende Marjolijn de Kroon, Erwin Zwart, Marlou Kuiper en Julian Frieswijk werd het verschil razendsnel naar tien punten gebracht, was het duel gespeeld én gooide DOS'46 letterlijk en figuurlijk de handdoek. Tekenend was de wissel van Malestein, alhoewel hij later noodgewongen weer werd ingebracht omdat Thomas Visser met kramp naar de kant moest.

KZ wint

Ondertussen hielden de supporters van DOS'46 nauwlettend de tussenstand bij KZ - DVO in de gaten en deelden die luidkeels mee aan het thuispubliek, zodat ook de groenhemden weliswaar een gewonnen wedstrijd speelden maar ook een wedstrijd zonder prijs.

'Selectie te smal'