Beachduo Katja Stam en Raïsa Schoon naar finale nieuw toptoernooi

BEACHVOLLEYBAL - Katja Stam uit Klijndijk heeft met Raïsa Schoon de finale bereikt van het eerste Elite 16-toernooi. Ze versloegen in de halve finales in de Mexicaanse stad Rosarito het Amerikaanse koppel Betsi Flint/Kelly Claes in drie sets: 23-25 22-20 15-9.

De finales van het Elite 16-toernooi in Mexico zijn vanavond. Stam en Schoon treffen Anastasija Kravcenoka en Tina Graudina uit Letland. De Nederlandse beachvolleybalsters bereikten vorige week in het Mexicaanse Tlaxcala ook al de finale, maar toen verloren ze van een Braziliaans duo.

"We hadden dit helemaal niet verwacht", zei Stam. "We hebben al twee weken geen dag rust gehad, maar we gaan nog wel een dagje door. Ik ben heel trots op hoe we hier presteren."