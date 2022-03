Gala-voorstelling E&O tegen naaste concurrent, Unitas verslaat subtopper

HANDBAL - De dames van E&O hebben in een gala-voorstelling afgerekend met naaste concurrent De Tukkers. De ploeg uit Albergen werd met 42-22 weggespeeld. Ook de mannen van HV Unitas uit Rolde wonnen gisteravond. De Beekse Fusie Club werd in 26-22 weggezet.

De Tukkers uit Albergen stond voorafgaand aan de wedstrijd nog vóór E&O in de stand van de 1e divisie bij de dames, maar de thuisploeg uit Emmen liet geen spaan heel van hun tegenstander. Het ene naar het andere schot was raak en uiteindelijk stopte de teller pas bij 42 doelpunten. De Tukkers maakte er niet meer dan 22.

Door de ruime zeg gaat E&O voorbij aan De Tukkers in de stand. E&O staat na gisteravond op de 11e plaats met 12 punten uit 15 wedstrijden. Volgende week gaan de dames op bezoek bij de nummer acht Foreholte.

De mannen van HV Unitas uit Rolde ontvingen gisteravond BFC 2 uit Beek. Een duel met de nummer zes uit de 1e Divisie voor heren. De Drenten wonnen dit jaar al zes keer, maar samen met zeven keer een gelijkspel en één verlies was de ploeg uit Rolde toch pas terug te vinden op de 13e plaats in de stand.

In de eigen Boerhoorn trok Unitas ondanks de posities op de ranglijst aan het langste eind. 26 treffers waren er voldoende om de bezoekers op de knieën te krijgen.

Door de zege klimt Unitas één plaats naar de 12e positie. Het gat met de subtop is nog altijd overbrugbaar. Volgende week krijgt de ploeg in Aalsmeer HS3 wel opnieuw een sterke tegenstander tegenover zich. Die ploeg staat vierde in de 1e divisie.