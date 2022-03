Drents onderonsje tussen Emmen en Alcides kent geen winnaar

VOETBAL - Sportpark Meerdijk in Emmen was vanmiddag het strijdtoneel voor een Drents weerzien in de Hoofdklasse A tussen vv Emmen en Alcides. Voor de derde keer op rij eindigde een wedstrijd tussen deze twee ploegen in een 1-1 gelijkspel.

Hoewel Alcides na zes minuten spelen als eerste op het doel van de thuisploeg het schot vuurde, was het Bart-Jan Braams dat namens Emmen de score opende. Via een prima verzorgde aanval van de rood-witten punterde hij in de 10e minuut de 1-0 binnen.

Geen grote dreigingen

De thuisploeg verzuimde later om de score verder uit te breiden. Enkele pogingen om te scoren deden zich aan beide kanten van het veld wel voor, maar grote dreigingen bleven uit. Het was vooral een helft van weinig combinaties en spektakel.

Wel kwam Alcides in de 26e minuut van de wedstrijd nog met de schrik vrij. Door een risicovolle actie van de doelman leek het erop dat Emmen de score zou uitbreiden, maar er kon niet van deze actie geprofiteerd worden.

Niek Kuurman

Hoewel het spel in de tweede helft aan beide kanten van het veld verbeterde en Alcides een paar gigantische kansen creëerde, bleef een tweede doelpunt in de wedstrijd alsnog lang uit. In de 72e minuut kwam de ploeg uit Meppel wel erg dichtbij, maar Alex Blekkink zorgde er namens Emmen voor dat een tegendoelpunt nog even op zich liet wachten. De inzet van Niek Kuurman werd over het doel weggekopt. Een tiental minuten later zou blijken dat Alcides door diezelfde Kuurman alsnog op gelijke hoogte zou komen. In de 81e minuut kopte hij de Meppeler ploeg naar de 1-1.

Vuur

De gasten uit Meppel drongen in de slotfase van de wedstrijd verder aan en maakten een vurige indruk om nog een overwinning te pakken. In de 90e minuut moest Emmen nog alle zijlen bij zetten om nog een bal van de doellijn te halen.