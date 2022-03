Germanicus in extremis onderuit tegen Hoogezand

VOETBAL - Het duel in de 1e Klasse F tussen Germanicus en Hoogezand is geëindigd in een 0-1 zege voor de gasten. Lange tijd leken beide ploegen af te stevenen op een gelijkspel, maar het venijn zat hem in de staart. Julian Fluks zorgde voor de enige treffer.

Ondanks dat Germanicus geen ambitie heeft om te promoveren, stond de ploeg uit Coevorden voorafgaand aan het duel op de derde plaats in de 1e Klasse F. Nummer twee Hoogezand had drie punten meer met één duel minder gespeeld. Koploper VKW had vijf punten meer, waardoor de ploeg van trainer André Mulder nog een kleine kans had op het kampioenschap.

Eerste helft

De eerste kans was voor Nance Hoogeveen namens Germanicus, maar daarna werd Hoogezand sterker en sterker. Vooral Heine Uuldriks (in het verleden onder meer spits van Harkemase Boys) en Justin Slor kregen goede mogelijkheden, maar konden geen doel treffen.

Tweede helft

In de tweede helft was het wedstrijdbeeld hetzelfde als voor de rust. Hoogezand was iets sterker, maar tot grote kansen leidde dat ditmaal niet. Pas in de zeventigste minuut was er een kans te noteren. Aanvoerder Daan van Dijk kwam voor de doelman van Hoogezand maar de lob ging net over het doel. Daarna waren er kansen voor Heine Uuldriks, maar hij stuitte steeds op doelman Vincent Beugelink.

Het duel leek te eindigen in een bloedeloze 0-0, maar toen was daar in de 86ste minuut het afstandsschot van Julian Fluks. Germanicus kreeg nog de kans op de gelijkmaker, maar Roelof van Dijk raakte de lat, waardoor Hoogezand er alsnog vandoor ging met de drie punten.