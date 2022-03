VKW verliest koppositie na nederlaag tegen Heerenveen, SVBO en Roden doen goede zaken

VOETBAL - VKW heeft op eigen veld een zure nederlaag geleden in de 1e klasse F. De koploper verloor in 3-2 van vv Heerenveen dat achtste stond. Door de 1-0 overwinning van Hoogezand op Germanicus zijn de Groningers de nieuwe koploper. SVBO en Roden deden wel goede zaken want de ploeg uit Barger-Oosterveld won in 4-2 van GRC Groningen en Roden was in 2-1 te sterk voor Jubbega.

VKW was in de eerste 20 minuten op eigen veld de bovenliggende partij tegen het lager geplaatste Heerenveen, maar de gecreëerde kansen werden niet afgemaakt. Er werd zelfs een keer gemist voor leeg doel. Het eerste doelpunt viel vervolgens juist aan de andere kant. De bezoekers scoorden voor rust aan de hand van Bram Duijker de 0-1, om vervolgens vlak na rust de 0-2 op het bord te zetten. Dit keer was het Melik Ismail die de bal achter de keeper van de Borkers werkte.

In de 80e minuut van de wedstrijd kreeg VKW de smaak wel weer te pakken. Een eigen doelpunt resulteerde in de aansluitingstreffer van de wedstrijd, maar niet veel later besliste Mehdi Charaf-Eddine de wedstrijd voor Heerenveen door de 1-3 te scoren. Daar kon een late treffer van Durk de Jong geen verandering in brengen.

'Het moet beter'

"Er ging vandaag heel veel mis", laat VKW trainer Karlo Meppelink weten. "We waren heel slordig in balbezit en zelfs kansen voor open doel werden nog naast geschoten. Dan ga je vrezen dat de treffer aan de andere kant valt en dat gebeurde ook. Bij een ruststand van 1-0 hadden we het gevoel dat alles nog kon, maar twee minuten na de rust was het al 2-0. We willen daarna wel heel graag, maar met ons spel verdienden we het niet om te winnen. Bij ons lukte niets en bij de tegenstander alles. Het kan vanaf hier alleen maar beter en dat moet ook.

Meppelink treurt nog niet teveel over het verlies van de koppositie in de 1e klasse F. "Het is niet zo erg om in deze fase de koppositie af te moeten staan. Laat Hoogezand maar koploper zijn. In de laatste wedstrijd van het seizoen spelen we tegen hun, en als wij daarna bovenaan staan dan is dat perfect."

Gemotiveerd SVBO maakt slipper goed

SVBO had wat goed te maken na de 5-0 nederlaag op eigen veld tegen Hoogezand. De ploeg van Marc Hegeman begon het duel tegen subtopper GRC Groningen dan ook furieus. Quentin Brands en Ronald Gerdes maakten voor rust twee doelpunten en Emiel Seigers zette zijn ploeg vlak na de rust op 3-0. GRC maakte met Niek Snippe een aansluitingstreffer bij 3-1, maar al snel was het Twan Berends die alle kansen voor de Groningers om zeep hielp. In de allerlaatste minuut maakte de thuisploeg nog wel de 2-4, maar meer dan dat zat er niet in.

"We speelden goed geconcentreerd en deden geen gekke dingen", liet Hegeman na afloop weten. "We maakten prima goals en zaten lekker in de wedstrijd. Ik heb ook nog nooit van GRC verloren, dus het is voor ons een lekkere ploeg om tegen te voetballen. Natuurlijk was het ook een belangrijke wedstrijd nu GRC zo dichtbij staat in de ranglijst, maar ook om het verlies van vorige week goed te maken. Zo kan iedereen van iedereen winnen of verliezen in deze klasse. Vandaag hebben we alleen maar goede keuzes gemaakt en door de wil om te winnen hebben we de wedstrijd in ons voordeel kunnen beslissen."

Matig Roden toch de beste in Friesland

Op bezoek bij directe concurrent Jubbega was een flets Roden vandaag toch sterk genoeg om een overwinning over de streep te trekken. Roden kwam goed uit de startblokken en dat resulteerde al na vier minuten in een treffer voor Rik Renkema. Jubbega ging daarna aanvallender spelen en dwong Roden terug. De ploeg van trainer Freddy Strating kon echter bouwen op keeper Rik Oosterloo, die zijn doel schoon hield.

In de tweede helft verdubbelde Roden de score na een mooie counter die werd afgewerkt door Nick Griepsma. Doordat Jubbega vijf minuten voor tijd toch nog een aansluitingstreffer maakte, werd de slotfase nog spannend. Roden hield echter stand en verzekerde drie belangrijke punten.

"Na een sterk begin van ons kwam Jubbega beter in het spel en gingen wij te afwachtend spelen. Daardoor werden we ook niet echt meer gevaarlijk", geeft Freddy Strating toe. "Na de rust wilden we het weer oppakken om aanvallender te spelen, maar dat lukte niet. Jubbega speelde in die fase heel opportunistisch en dat maakte ze gevaarlijk. Wij kunnen uit een counter wel de 2-0 maken en dan hoop je dat de buit binnen is, maar dat bleek niet het geval. Gelukkig heeft onze keeper Rik Oosterloo goed werk verricht vandaag en zeker een paar ballen gestopt wat anders doelpunten waren geweest."

Stand