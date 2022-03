FC Emmen doet wat het moet doen tegen Telstar

VOETBAL - De schrik zat er toch even in toen Glynor Plet op slag van rust de 1-1 achter Michael Brouwer kopte. Uit het niets kwam Telstar op gelijke hoogte, nadat Rui Mendes FC Emmen na een prachtige pass van Keziah Veendorp op voorsprong had gezet.

Maar de mannen van Dick Lukkien bleven rustig, scoorden na rust razendsnel via Jari Vlak de 2-1 en kwamen daarna niet meer in de problemen.

Dat het bij die 2-1 bleef was een klein wonder, want kansen op een veel hogere score waren er zeker. Mendes - twee keer - en Jeroen Veldmate waren dichtbij de 3-1, maar scoorden niet en dus bleef het bij die magere marge van één treffer.

Vijf uit vijf!

FC Emmen startte met de teruggekeerde Ole Romeny in de basis en opende wervelend. Toch duurde het lang voordat de Drentse club, dat ondanks de suprematie niet echt lekker speelde, op voorsprong kwam. Na ruim een half uur was het raak. Een heerlijke pass met buitenkant voet van Veendorp ging aan de goal vooraf. Mendes was het eindstation en scoorde zijn vijfde treffer in zijn laatste vijf duels.

Op slag van rust kregen Lukkien en zijn manschappen de deksel op de neus, maar die domper werd al snel in de tweede helft hersteld. Jari Vlak schoot na voorbereidend werk van Mendes hard raak: 2-1.

Concurrenten op zes en acht punten

Door de zege komt FC Emmen op 70 punten uit 32 duels. Het gat naar nummer twee, FC Volendam, is zes punten. De Volendammers hebben nog wel een wedstrijd tegoed.