Hoogeveen verliest topper met 5-0 en is koppositie weer kwijt

VOETBAL - Hoogeveen heeft weer afstand moeten nemen van de koppositie in de hoofdklasse A. De ploeg van trainer Nico Haak verloor kansloos bij titelconcurrent Be Quick 1887. In Haren werd het maar liefst 5-0.

Door de zware nederlaag heeft Hoogeveen nu een punt achterstand op Be Quick. De Drentse formatie moet bovendien achterom kijken, want nummer drie SJC won vanmiddag met 2-0 van Purmersteijn. De club uit Noordwijk heeft door die zege slechts een punt minder dan Hoogeveen. Bovendien speelde SJC een duel minder.

Aanpassingen

Hoogeveen, dat midweeks met 3-0 had gewonnen van vv Emmen, trad met enkele aanpassingen aan tegen Be Quick. Mede vanwege het drukke programma had Haak besloten enkele van zijn spelers rust te gunnen. De gasten deden in de beginfase niet onder voor Be Quick en dwongen enkele kansjes af. Zo had Noah Schuurman kunnen scoren, maar zijn inzet ging naast.

Een vrije trap brak de wedstrijd na 20 minuten open. Daniël Teune schoot de bal langs het muurtje en keeper Jorn-Jan van de Beld: 1-0. Na die treffer was het grotendeels eenrichtingsverkeer in de topper: Be Quick domineerde en Hoogeveen werd nog nauwelijks gevaarlijk. Vlak voor de pauze verdubbelden de Groningers de score. Aanvoerder Djarni Leidelmeijer schatte een lepe steekpass op waarde: 2-0.

Beslissing