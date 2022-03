El Azzouzi na winst op Telstar: 'Geen tijd voor nonchalant gedoe'

Ook in het duel met Telstar ging El Azzouzi voorop in de strijd. Na de gelijkmaker raakte FC Emmen niet in de stress, al hadden de rood-witten het duel wel eerder moeten beslissen. "Als je niet tot kansen komt, moet je pas beginnen met stressen. Anders niet. Tegen Volendam vliegen ze er allemaal in. Vandaag niet, maar dat is voetbal", verklaart El Azzouzi. Hij verwijt zichzelf de tegengoal wel: "We geven de corner makkelijk weg en aan het einde moet ik scherper zijn in dat één-op-één-duel met Plet."