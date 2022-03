Jonker prijst Lukkien: 'Maar heb ik een accent dan?'

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien stond na afloop met een brede grijns op het gelaat voor de camera van RTV Drenthe. Niet omdat zijn ploeg de tegenstander van het kastje naar de muur stuurde zondagmiddag, maar door de mooie woorden die hij ontving van Andries Jonker, de trainer van Telstar.

"Dick wordt echt onderschat als trainer. Als een Willem II of Go Ahead Eagles op zoek is naar een nieuwe trainer dan hoor ik nooit de namen Dick Lukkien of Henk de Jonge. Zij zullen wel een verkeerd accent hebben of zo", verklaarde Jonker na afloop van de wedstrijd tussen FC Emmen en Telstar dat in een Drentse overwinning eindigde: 2-1.

'Heb ik een accent dan?!'

Lukkien schatte de woorden op waarde: "Andries is een zeer gewaardeerde collega. Zoiets zeg je niet over jezelf, maar het is mooi dat hij het uitspreekt." Op de vraag of hij het verkeerde accent heeft, reageerde Lukkien lachend: "Heb ik een accent dan?"

Ietwat ongemakkelijk wilde de trainer switchen van gespreksonderwerp: "We hebben het nu anderhalve minuut over mij. Dat vind ik helemaal niks." Daar wilde hij graag mee wachten totdat promotie een feit is.

Solide tweede helft