Rui Mendes: 'De pass van Veendorp was amazing'

VOETBAL - Heet je Messi, Frenkie de Jong of Kevin de Bruyne dan gaat een assist met buitenkant voet de hele wereld over. Keziah Veendorp moet het, voorlopig nog, doen met mooie woorden van Rui Mendes.

En de maker van de 1-0 stak zijn complimenten niet onder stoelen of banken. "Die bal van Keziah was amazing", aldus de Portugese topschutter van FC Emmen. "We voelen elkaar heel goed aan en weten elkaar blindelings te vinden en op het moment dat hij die bal veroverde en naar voren dribbelde wist ik dat hij die bal zou geven."

Keziah Veendorp nam de complimenten van zijn teamgenoot dankbaar in ontvangst, maar volgens de centrumverdediger gaf hij gewoon een logische bal "Ik speel graag onze beste spelers in en daar is Rui er één van. Dat ik het met buitenkant voet doe was logisch, vond ik. Ik had geen andere keuze."