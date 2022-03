FC Emmen Podcast #29: 'Ik verwacht een heel grote dikke taart'

15 april 2022, die datum wordt in heel Drenthe met rood omcirkeld in de agenda. Dat is namelijk de datum waarop FC Emmen de terugkeer naar de eredivisie bewerkstelligt. Dat is de stellige overtuiging van Dick Heuvelman en 'Het Sportgeweten van het Noorden' kan het weten, want zijn voorspellingen komen 'bijna' iedere week uit.