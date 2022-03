Marathonloper Tom Hendrikse bouwt weer op na 'ondefinieerbare' blessure

ATLETIEK - Het was een flinke streep door de rekening voor Tom Hendrikse (23); de marathonloper uit Assen moest z'n voorbereiding op de marathon van Rotterdam, die over twee weken is, staken. Hij had last van z'n bovenbeen en z'n heup.

Wat het nou precies geweest is, is nog steeds niet bekend. Ook niet na een MRI-scan. Maar de Asser atleet heeft de opgaande lijn in ieder geval weer te pakken.

"Vier of vijf weken geleden had ik er nog écht verdriet van dat ik niet in Rotterdam kan lopen. Ik was echt goed in vorm en had het idee dat ik daar wat magisch zou kunnen doen. Maar daar ben ik nu overheen", reageert Hendrikse.

MRI-scan

Sinds begin februari sukkelt hij met een blessure aan z'n bovenbeen en heup. "Met een MRI-scan met contrastvloeistof hebben ze gekeken of er misschien ontstekingen zaten en of er spierweefsel beschadigd was, maar dat hebben ze niet kunnen vinden. Het kan maar zo zijn dat het gewoon overbelasting was. Hoewel ik zelf niet het gevoel had dat ik helemaal op de toppen van m'n kunnen aan het trainen was", analyseert Hendrikse.

"Begin februari heb ik het officieuze NK op de 10 kilometer gelopen. Daar won ik nog zilver. Maar toen had ik ook al last", herinnert Hendrikse zich. "Daarna ben ik minder gaan lopen en meer op de elliptigo gaan trainen. Dan doe je een loopbeweging op een soort fiets maar zonder schokbelasting. Maar toch hield ik last. En daarom hebben we toen besloten om drie weken helemaal niet meer te lopen."

'Met mezelf in de knoop'

Dat bleek mentaal een flinke opgave voor de Assenaar. "Ik was het plezier in hardlopen een beetje kwijt. Omdat ik in die tijd veel ging fietsen, kreeg ik daar veel meer zin in. Ik miste het hardlopen niet eens. Dat zorgde ervoor dat ik even met mezelf in de knoop kwam. Ik ben eigenlijk nog nooit écht geblesseerd geweest. Ik dacht altijd dat ik onverwoestbaar was. Maar het is goed dat ik even met m'n neus op de feiten word gedrukt. Pas als je iets niet kan doen, weet je pas wat je mist"

En de knop is inmiddels weer om. De afgelopen twee weken is Hendrikse weer voorzichtig aan het opbouwen. Hij deed in beide weken vijf looptrainingen en heeft zichzelf een nieuw doel gesteld en dat motiveert.

"Ik wil nu de Klap tot Klaploop in Stadskanaal op 18 april gaan lopen. Het is belangrijk om een doel te hebben Ik vind het ook heel leuk om in eigen regio te lopen, zodat ik een praatje kan maken met mensen. Ik heb het plezier in het lopen terug en ik realiseer me ook wel dat ik met lopen het verste kan komen."

Spelen 2024

Een nieuwe marathon heeft hij nog niet in het vizier. Ruim een jaar geleden maakte hij z'n verrassende debuut op deze discipline. De Marathon van Dresden liep hij twee uur, dertien minuten en 3 seconden. Daarbij bleef hij maar anderhalve minuut verwijderd van de Olympische limiet. Maar voor zijn tweede marathon moet hij dus nog even geduld hebben.