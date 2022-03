Tommie Falke niet opgeroepen voor play-off WK-deelname

HANDBAL - Tommie Falke is door bondscoach Erlingur Richardsson niet opgeroepen voor de play-off om WK-deelname. Half april is Portugal de tegenstander van Oranje. De Nederlandse mannen kunnen zich voor het eerst sinds 1961 kwalificeren voor het WK.

Maar dat gebeurt dus zonder de linkerhoekspeler uit Emmen, die in de BENE-League uitkomt voor Sporting Pelt. Afgelopen januari maakte Falke nog zijn EK-debuut.

Richardsson heeft in totaal achttien spelers opgenomen in zijn definitieve selectie. Twee spelers moeten nog worden geschrapt aangezien er zestien spelers op het wedstrijdformulier mogen staan.

Op 14 april wacht Oranje eerste een uitwedstrijd, waarna de ploeg van Richardsson op 17 april in Eindhoven een thuisduel speelt.

Het WK is in januari van volgend jaar in Zweden en Polen.