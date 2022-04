Vanuit Papendal wil hordenloper Smidt oogsten

"Ik ben 24 en het moet maar eens gebeuren", draait Smidt er niet omheen. Hij voert de druk op. Iets dat hem in het verleden wel eens heeft genekt. "Dan houd je vast, bijna zo stevig dat het giftig wordt. Dat moet je hebben ervaren om daarna te weten dat het anders moet. In de voorbereiding steek ik zoveel energie en tijd dat ik na een race de uitslag moet accepteren."

WK en EK outdoor en dan weer naar binnen. De Spelen van 2024 in Parijs houdt Smidt, die op de 400 meter horden mikt op 48 laag, stevig in het vizier. "Het is tijd om te oogsten. Doordat ik nu op Papendal train loop ik op de 400 meter vlak al een seconde sneller dan een jaar geleden. De aankomende periode start ik in veel races. Ik heb er vertrouwen in dat het een keertje goed komt."