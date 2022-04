Thijs Oosting: 'Toen ik uit narcose kwam, was Fred Grim ontslagen'

Afscheid AZ

Oosting revalideert in Amsterdam, dicht bij z'n huis in Zaandam. Hij kocht het twee jaar geleden toen hij nog furore maakte bij AZ. Op z'n zestiende tekende hij daar z'n eerste contract. Maar bij gebrek aan speelminuten op het hoogste niveau werd hij een deel van vorig seizoen al verhuurd aan RKC. En na opnieuw een kort verblijf Alkmaar werd de 21-jarige Drent definitief verkocht aan Willem II. Hij tekende een contract voor maar liefst vier-en-een-half jaar. Na zes jaar nam hij daarmee definitief afscheid van AZ.

"Ik ken iedereen daar. Ik liep door het gebouw alsof het mijn tweede huis was. Maar op een gegeven moment houdt het op als je geen toekomst meer hebt. Voor mijn gevoel had ik dat daar niet meer. Daarom was het voor mij wel makkelijker om de keuze te maken."

'Flink van gebaald'

Toch doet het afscheid van de club uit Alkmaar hem zeer. Echt een eerlijke kans om zich op het hoogste niveau te tonen heeft hij, voor zijn gevoel, niet gehad.

"Ik heb het bij RKC voor mijn gevoel op mijn positie, als aanvallende middenvelder, goed gedaan. Ook qua statistieken. Toen kwam ik terug bij AZ en toen werd ik links-back gezet. Ik heb toen gezegd dat ik het best wilde proberen. Maar ik heb ook gezegd: dit is niet mijn positie en ik wil ook graag voorin spelen. En op de trainingen heb ik die kans niet echt gehad. Ik snap dat het om het grotere plaatje gaat, maar daar heb ik niet veel aan. Dat is best zuur en daar heb ik ook flink van gebaald. Want ik was het liefst bij AZ geslaagd en dat heb ik nog steeds."

Ontslag trainer Fred Grim

Oosting maakte vorig seizoen, in z'n huurperiode bij RKC, al kennis met trainer Fred Grim. Aan het einde van seizoen vertrok de oefenmeester al naar naar Willem II. Oosting volgde in de winterstop. En Grim speelde daar een belangrijke rol in. Des te vervelender dat de trainer nog geen drie weken geleden werd ontslagen.

"Dat is voor mij heel erg balen. Op de dag van de operatie werd ik wakker en toen kwam het officiële bericht naar buiten dat hij weg was. Hij was één van de redenen waarom ik ook naar deze club kwam. Maar ik hoop nu gewoon dat we erin blijven en dat wanneer ik weer fit ben ik weer mag spelen."

Degradatiezorgen

Willem II staat nu op de 15e plaats in de eredivisie en heeft dus serieuze degradatiezorgen. Directe concurrenten Fortuna Sittard en Sparta staan nu nog onder de ploeg uit Tilburg, maar hebben beiden nog wedstrijden tegoed. En Willem II heeft nog een lastig programma te gaan.