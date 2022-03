'Iedereen mag meedoen aan UCI Gravel World Series in Veenhuizen'

WIELERSPORT - Hij had er het nodige geduld voor nodig, maar het is Johan Wekema uit Peize gelukt de nieuwe UCI Gravel World Series naar Noord-Drenthe te halen. De gravelwedstrijd wordt op 17 september rondom Veenhuizen verreden. Fietsen over onverharde wegen wordt steeds populairder, in september zal blijken hoe populair.

Twee jaar lang is hij over het evenement al in gesprek met drievoudig wereldkampioen veldrijden Erwin Vervecken, die werkt voor sportevenementen-organisator Golazo. Maar vanwege corona werden de plannen steeds weer uitgesteld. Afgelopen vrijdag maakte de UCI de kalender bekend, met daarop dus startplaats Veenhuizen.

Parcours

"Ik heb een lang parcours van 150 kilometer op het oog en er komt ook een verkorte versie van 75 kilometer. Het zijn vooral brede paden waar in principe ook een 4x4-auto op moet kunnen rijden en waarop renners elkaar makkelijk kunnen inhalen", reageert Wekema.

"Het beoogde parcours gaat vooral door de gemeentes Noordenveld en Tynaarlo, maar moet nog goedgekeurd worden. Zoals het nu lijkt, is bijna zeventig procent van het parcours onverhard."

Start Gevangenismuseum

"We starten bij het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Dat vonden wij een mooie locatie met de verkregen Werelderfgoed-status. En zij waren ook meteen enthousiast. De deelnemers zullen daar in leeftijdsgroepen starten. De eerste groep varieert van 19 tot 34 jaar en daarna loopt het steeds vijf jaar op", verklaart Wekema.

Wat voor fiets?

Iedereen met een geschikte fiets (gravelbike, mountainbike of crossfiets) kan zich inschrijven. "Maar ik zou op dit parcours zeker met een fiets komen waar banden met een minimale dikte van 35 millimeter in passen", waarschuwt Wekema. "De voorvork van een gewone racefiets is eigenlijk te smal."

Belangstelling

Zelf heeft hij nog geen flauw idee hoe groot de belangstelling voor de wedstrijd in Drenthe zal zijn. In april of mei wordt de inschrijving geopend.

"Dat kunnen er vijfhonderd zijn, maar misschien ook wel vijftienhonderd. Dat moeten we gewoon zien. Van sommige profrenners hoor ik nu al dat ze ook belangstelling hebben. Daarnaast is het een wereldwijde cyclus van twaalf wedstrijden. Dus er kunnen ook deelnemers uit andere landen naar Drenthe komen."

Voor de snelste 25 procent van iedere leeftijdsklasse, bij zowel de mannen als de vrouwen, liggen WK-tickets klaar. Dat WK wordt waarschijnlijk in oktober verreden. Waar is nog niet bekend.

Doortrappen

Wekema heeft inmiddels al heel wat ervaring opgedaan met het organiseren van wielerwedstrijden. Zo is hij verantwoordelijk voor de gravel-wielerwedstrijd Slag om Norg en de mountainbike-evenementen: Veldslag om Norg, de Bartje 200 en de Drenthe 200. Daarnaast is hij zelf ook een begenadigd gravel-renner.