Scherpen zet met Jong Oranje forse stap richting EK

VOETBAL - Jong Oranje, met Emmenaar Kjell Scherpen onder de lat, heeft in De Adelaarshorst in Deventer een flinke stap richting het Europees Kampioenschap gezet. Tegen de talenten uit Zwitserland werd met 2-0 gewonnen, na een 0-0 ruststand.

Door dat resultaat heeft Jong Oranje plek 1 in de poule, en dus rechtstreekse plaatsing, weer helemaal in eigen hand. De goede uitgangsspositie raakte Jong Oranje afgelopen vrijdag kwijt door een onverwacht gelijkspel tegen Jong Bulgarije.

Jong Zwitserland gaat nog wel aan de leiding in de poule met 19 punten uit 8 duels. Nederland volgt op plek 2, met 17 uit 7. Moldavië is de nummer 3, maar is met 11 uit 8 wel al kansloos.