LTC weer naar plek 3 door zege op DESZ

Door die zege bezet LTC weer de derde plaats in deze klasse, onder Gorecht en DZOH. Die derde plek lijkt essentieel voor een plek in de nacompetitie aan het einde van het seizoen.

Arjan Krabbe zette de gasten na een kwartier spelen op voorsprong. Tot de rust kon de thuisclub, behoudens een poging van Imre de Jonge, niet echt een vuist maken. Tien minuten na rust werd het gelukkig gelijk. Een schot van De Jonge glipte door de vingers van de DESZ-doelman, waarna Romano Djababoe simpel kon binnenschieten. Zeven minuten later was Djababoe de aangever en scoorde Stefan Kuntz de 2-1. Marc Heerings had daarna nog de kans op de 3-1, maar eerst stuitte hij op de doelman en in de rebound raakte hij de paal.