FC Emmen licht vier opties en stuurt negen (formele) ontslagbrieven

VOETBAL - FC Emmen heeft de opties in de contracten van Lucas Bernadou, Jasin-Amin Assehnoun, Arnaud Luzayadio en Oussama El Azzouzi gelicht. Daardoor ligt dat kwartet vast tot de zomer van 2023. Met Jeroen Veldmate en Lorenzo Burnet is de Drentse club in gesprek over een langer verblijf en negen spelers ontvingen vandaag een (formele) ontslagbrief, ook Miguel Araujo.

Door die formele opzegging of ontslagbrief te sturen naar de speler wordt zijn aflopende contract niet automatisch verlengd onder dezelfde voorwaarden. Het wil dus niet zeggen dat die acht spelers ook daadwerkelijk zullen vertrekken. De overige acht spelers die een ontslagbrief kregen zijn Indy Groothuizen, Mitch Apau, Peter van Ooijen, Leonel Miguel, Azzeddine Toufiqui, Ben Scholte, Peet Bijen en Kyan van Dorp

Araujo

Ook Miguel Araujo heeft dus een formele ontslagbrief ontvangen omdat er momenteel nog geen zekerheid is over het niveau waarop de Drentse club volgend seizoen acteert. Ook is nog niet bekend wat de geldende voorwaarden van spelers van buiten de EU zijn voor seizoen 2022/2023.

De club laat weten dat er continu gesprekken plaatsvinden tussen speler en club en dat dit zo blijft de komende periode.

Veendorp

Voor Keziah Veendorp was het versturen van een ontslagbrief niet nodig omdat hij later is binnengekomen.

Einde huur

Na afloop van dit seizoen keren de gehuurde Michael Brouwer, Joël van Kaam, Kian Slor, Metehan Güçlü en Reda Kharchouch terug naar hun eigen clubs. Bij Kharchouch heeft FC Emmen wel een optie tot koop, maar de beslissing daarover valt pas aan het einde van het seizoen.

Trainersstaf

Hoofdtrainer Dick Lukkien ligt nog tot de zomer van 2023 vast. Met de assistenten Bas Sibum, Casper Goedkoop en Gerard Wiekens en keeperstrainer Richard Moes is de Drentse club in gesprek over verlenging.

Voorlopige selectie 2022/2023

Momenteel hebben Jeff Hardeveld, Jari Vlak, Teun Bijleveld, Lentini Caciano, Luciano Carty, Rui Mendes, Ole Romeny, Mart Lieder, Julius Dirksen en Remi van Ekeris nog een doorlopend contract. Daardoor ziet de selectie voor 2022/2023 er momenteel als volgt uit: