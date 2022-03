Dick Lukkien: 'Als Araujo aangeeft dat hij klaar is om te spelen, dan speelt hij'

De oefenmeester van de Drentse club vierde afgelopen maandag zijn 50e verjaardag. "Ik had de laatste jaren niet zoveel met verjaardagen, maar ik moet zeggen dat ik echt genoten heb. Thuis, maar ook een dag later op de club. Mooi dat collega's, maar ook de supporters eraan dachten."

Lukkien verwacht in Doetinchem een kolkende ambiance. "Het is natuurlijk afwachten hoe de staat van het veld zal zijn. Er is de nodige sneeuw op komst en er zijn zelfs geluiden dat er zo'n tien centimeter komt te liggen. Maar hoe dan ook wordt het een prachtig affiche, in een kolkende ambiance met een uitverkocht uitvak. Dat is geweldig."