HODO tien punten los, belangrijke zege Hoogersmilde

Om diezelfde reden (sneeuwval) werd het duel in de 3e klasse B tussen Nieuw Roden en Muntendam afgelast, net als Sweel - Oranje Zwart in de 3e klasse D. Ook in de 4e klasse A werden de inhaalduels niet gespeeld (RKO - Smilde'94, Zandhuizen - Havelte en Kraggenburg - Ruinerwold).

In de 4e klasse C werden Wedde - BNC en Eext - Engelbert afgelast, maar ging PJC - Gieterveen wel door. De gasten wonnen, verrassend, met 2-4. Jesse Nijhuis (2x), Stefan van der Veen en Wilte Nijhuis zorgden voor de treffers voor de nummer 6 in deze 4e klasse C. In deze klasse is Engelbert koploper.