Michael Brouwer: 'Natuurlijk wil ik bij FC Emmen blijven'

Het gat met nummer 2, FC Volendam, is zes punten en de marge met Excelsior, dat derde staat, is met acht punten fors te noemen. Met nog zes duels voor de boeg moet dat voldoende zijn, vindt ook Brouwer. "Natuurlijk zijn het allemaal tegenstanders die prima kunnen voetballen, maar dat kunnen wij ook. We hebben de marge te pakken en hebben alles in eigen hand. Als we dit de komende weken nog laten glippen dan moeten we flink in de spiegel kijken."