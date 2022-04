Sulmann terug als keeperstrainer vv Hoogeveen

vv Hoogeveen moet sinds afgelopen zondag in de achtervolging op koploper Be Quick 1887. In Haren ging de ploeg van trainer Nico Haak fors onderuit (5-0). Daardoor is het gat tussen beide noordelijke clubs één punt in het voordeel van de Groningers, terwijl ook SJC en TOGB nog volop in de race zijn voor het kampioenschap.