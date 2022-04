Liveblog: De Graafschap - FC Emmen 1-0

VOETBAL - FC Emmen, de trotse koploper van de Keuken Kampioen Divisie (KKD), neemt het vanavond op tegen De Graafschap. Mis helemaal niets van deze wedstrijd in Doetinchem via deze liveblog.

Van de laatste vijf wedstrijden, verloren de Superboeren er drie, werd er één keer gelijk gespeeld, maar vorige week werd er, knap, met 2-1 bij FC Eindhoven gewonnen. De laatste thuisoverwinning was op 21 januari tegen Almere City FC, dat toen nog laatste stond. De Graafschap staat nu op een achtste plaats in de KKD.

FC Emmen won de laatste vijf wedstrijden en kan vanavond een belangrijke stap naar promotie zetten. Nummer drie Excelsior speelt een lastige uitwedstrijd tegen Almere City FC, dat nu koploper is in de vierde periode. Bij een overwinning in Doetinchem en puntenverlies van de Rotterdammers, komt promotie wel heel dichtbij.