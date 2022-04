Luister hier live naar De Graafschap - FC Emmen

FC Emmen speelt vanavond op De Vijverberg tegen De Graafschap. De Superboeren wonnen eerder dit seizoen in De Oude Meerdijk met 0-2 en zijn een ware angstgegner van de Drentse club. Van de twintig ontmoetingen in de Achterhoek won Emmen er slechts vijf.

De ploeg van trainer Dick Lukkien heeft dus iets recht te zetten en dat moet het, in eerste instantie, doen zonder steunpilaar Miguel Araujo. De Peruaan kwam vanmiddag na een langdurige vlucht terug van interlandverplichtingen en start op de bank. Daardoor start Mitch Apau als rechtsback en staat Keziah Veendorp voor de derde keer in het centrum van de verdediging.

FC Emmen hoopt vanavond weer een stap dichterbij het gewenste doel te komen: promotie naar de eredivisie. In een kolkende Vijverberg moet dat dus gebeuren tegen een ploeg met een relatief nieuwe trainer. Jan Vreman staat voor zijn derde wedstrijd als trainer van De Graafschap en wist uit zijn eerste twee wedstrijden drie punten te behalen.

Interessant is uiteraard ook het duel in Almere. Daar speelt de koploper van de vierde periode, Almere City FC, tegen de nummer drie in de Keuken Kampioen Divisie: Excelsior.