Jasper Iwema blijft steken op zevende plaats in Roelof Thijs Bokaal

IJSSPEEDWAY - Jasper Iwema is vanavond niet doorgedrongen tot de halve finales van de Roelof Thijs Bokaal in Thialf. De 32-jarige inwoner van Hooghalen sprokkelde in vijf heats acht punten bij elkaar en daarmee bleef hij steken op de zevende plaats.

Een plaats in de top zes geeft recht op de zogenaamde last-chance-heat waar nog twee plekken voor de finale te verdienen zijn.

Versnellingsbak kapot

In de eerste twee heats eindigde Iwema nog op de tweede plaats. In de derde heat finishte hij als derde en keek hij na afloop al zorgelijk naar z'n machine. En die zorgen waren terecht want bij de start van de vierde heat weigerde z'n motor dienst. Iwema kwam bij de start niet van z'n plek en moest de race van de zijlijn bekijken.

"Mijn versnellingsbak liep kapot. Ik heb de laatste anderhalve week zoveel technische sores gehad. Het kan de komende twee dagen bij het WK alleen maar beter gaan", laat Iwema na afloop weten.

Beslissende vijfde heat

In de vijfde en allesbeslissende laatste heat verscheen hij op z'n reserve-machine op het ijs. Na een goede start ging hij het gevecht aan met de andere Nederlander Niek Schaap. Maar na een nek-aan-nek-race werd de wedstrijd na drie rondes stilgelegd na een valpartij van de enige vrouw in het veld: Annica Karlsson uit Zweden.

Bij de herstart moest Iwema Schaap voor laten gaan. Maar in de tweede ronde nam de Drent de leiding over en stond hij die niet meer af.

Roelof Thijs Bokaal

Bij de Roelof Thijs Bokaal stonden zeventien coureurs uit acht verschillende landen aan de start. De overwinning ging uiteindelijk naar de Fin Henri Ahlbom.

De andere twee Nederlanders, Niek Schaap en de pas 15-jarige debutant Sebastian Reitsma, eindigden na vijf heats, net als Iwema, ook op acht punten. Schaap werd uiteindelijk negende en Reitsma maakte een flitsend debuut met de tiende plaats.

Strijd om wereldtitel

De wedstrijd die naar voormalig ijsracer Roelof Thijs uit Assen is vernoemd, is traditioneel de amuse van de strijd om het wereldkampioenschap. Na twee rondes in het Russische Togliatti volgen morgen en zondag de laatste twee rondes in de strijd om de wereldtitel in Heerenveen.

Geen Russen

In verband met de oorlog in Oekraïne zijn de Russische deelnemers niet welkom in Thialf. Na de eerste twee WK-rondes staan er zeven Russen in de top tien van het tussenklassement. Voor de races in Heerenveen zijn vervangers opgeroepen.