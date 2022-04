FC Emmen ondanks gelijkspel winnaar van de avond

VOETBAL - De vijfhonderd meegereisde supporters uit Emmen vierden feest na afloop van het duel op De Vijverberg tegen De Graafschap (1-1). Het gelijkspel van de Drentse club bleek een winstpunt, want concurrenten FC Volendam en Excelsior verloren vanavond (van TOP Oss en Almere City).

Door de resultaten is Emmen nu zeven punten los van FC Volendam en is het gat naar nummer drie, Excelsior, gegroeid naar negen punten. Met nog vijf duels voor de boeg zetten de mannen van Dick Lukkien wederom een forse stap richting promotie.

Konings

FC Emmen had het lastig in Doetinchem tegen een zeer energiek De Graafschap, dat met veel strijd en passie Emmen het voetballen lange tijd onmogelijk maakte. In de vijftiende minuut, nadat de thuisclub al drie corners mocht nemen, werd het 1-0. Joey Konings rondde een afgemeten voorzet van Giovanni Korte simpel af met het hoofd. Overigens mocht die voorzet wel heel gemakkelijk gegeven worden.

Mendes met nummertje zes op rij

Daarna kregen de gasten meer grip op het duel, al bleven grote kansen lang uit. Maar vlak voor rust kwam, wie anders dan, Rui Mendes als een duveltje uit een doosje na een oogstrelende pass van Jari Vlak. Met een simpele touch passeerde Mendes De Graafschap-doelman Hidde Jurjus: 1-1. Het was voor de Portugese aanvaller zijn zesde treffer in successie en zijn twaalfde in totaal dit seizoen. Op dat moment speelde FC Emmen trouwens even met tien en een halve man, aangezien Mitch Apau flink geblesseerd was aan zijn enkel.

Goed nieuws uit Almere en Volendam

Na rust kwam Miguel Araujo de geblesseerde Apau aflossen. De Peruaan zat op de bank omdat hij pas vanmiddag terugkeerde van interlandverplichtingen. Daardoor schoof de sterk spelende Keziah Veendorp door naar de rechtsbackpositie. De tweede helft leverde aan beide kanten genoeg hachelijke momenten op, maar beide ploegen wisten het net niet meer te vinden. Korte was er twee keer dichtbij voor de thuisclub, terwijl aan de andere kant Ole Romeny voorlangs schoot na een hard afstandsschot van Jeroen Veldmate en Jasin-Amin Assehnoun na een uitbraak zijn poging gesmoord zag worden.