Lukkien vindt gelijkspel in Doetinchem een bonuspunt

FC Emmen-trainer Dick Lukkien kon niet echt blij zijn na afloop van de wedstrijd tegen De Graafschap, omdat hij teveel in de analysemodus zat. Zijn ploeg speelde gelijk, maar hij zag de concurrenten verliezen en dus was de oefenmeester toch een tevreden man.

"Dit is een bonus. Alleen we hebben hier zelf niet gewonnen", verklaart Lukkien. "Maar als je een puntje uitloopt, dan werkt dat natuurlijk in positieve zin mee."

De Graafschap legde vrijdagavond het vuur aan de Drentse schenen en dus moet je achteraf tevreden zijn met een punt, vindt de trainer. Er zat volgens hem niet meer in, al kreeg zijn team in de persoon van Jasin-Amin Assehnoun wel de beste kans van de tweede helft: "Als die erin was gevlogen was het een gestolen overwinning geweest."

Fenomeen

In de eerste helft kwam de thuisploeg op voorsprong. De tegengoal van Joey Konings, die na een kwartier spelen viel, weet Lukkien aan te grote ruimtes. Ook de afstemming en communicatie tussen zijn spelers waren volgens de trainer ondermaats.

Daarentegen ziet hij de nummer zeven van zijn team de laatste weken uitgroeien tot fenomeen, want Rui Mendes maakte zijn zesde doelpunt in successie. "Daar druipt de kwaliteit van af", volgens Lukkien. "Dat is een zeer interessante speler voor menig club in de eredivisie. Hij heeft snelheid, techniek en kan afronden."

Niets nieuws